محافظ الإسماعيلية: وفرنا اعتمادا ماليا لحل مشكلة المياه الجوفية بقرية الحجاز

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه تم البدء في أعمال القضاء على مشكلة ارتفاع المياه الجوفية، بنطاق قرية كيلو 2 «قرية الحجاز»، والتي عانى فيها المواطنون على مدار أعوام طويلة بسبب هذه المشكلة.

وتابع محافظ الإسماعيلية في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم توفير اعتماد خاص بحل مشكلة المنطقة، باعتبارها مشكلة طارئة لم يكن لها اعتماد من الأساس، موضحًا: «تم توفير اعتماد خاص لها، بعد مخاطبة مجلس الوزراء، وطرحها في مناقصة عامة لبدء الأعمال فورا».

وأوضح أن المعاينات واللجان الاستشارية استقرت على عمل شبكة تجفيف للمياه السطحية والجوفية، وهو ما أقرته الشركة القابضة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الطرق.

وتابع بشارة الأعمال بدأت بشكل فوري اليوم الثلاثاء بأعمال الدفع النفقي أسفل ترعة بورسعيد؛ تمهيدًا لبدء إنشاء شبكة التجفيف، واستخدام المياه الجوفية والسطحية الناتجة عن أعمال الشفط والتجفيف في ري المسطحات الخضراء بالطريق الدائري.

الإسراع في شبكة الصرف الصحي

وقال محافظ الإسماعيلية انه سيتم الإسراع في تشغيل شبكة الصرف الصحي بالمنطقة، والتي تم تشغيلها جزئيًا بالفعل في مناطق عديدة، التي تم إنشاء وصلات المنازل بها وجاري إنشاء وصلات المنازل في باقي المنطقة، وبالتالي توصيلها على شبكة الصرف الصحي.