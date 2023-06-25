«أوقاف المنوفية»: رفع درجة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى.. وتجهيز 442 ساحة

تواصل مديرية الأوقاف في محافظة المنوفية استعدادها لأداء صلاة عيد الأضحى 2023 الذي يهل علينا خلال أيام قليلة، ويكون يوم الأربعاء 28 يونيو المقبل بعد إعلان دار الإفتاء المصرية موعد صلاة العيد، وتقوم المديرية بالتأكيد على أئمة المساجد في الإدارات المختلفة بالتأكيد من استعدادات المساجد لاستقبال المسلمين خلال صلاة العيد.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المنوفية

وأكد الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، رفع درجة الاستعداد لأداء صلاة عيد الأضحى 2023 في المنوفية، مؤكداً أن المساجد والساحات يتم وضع الاستعدادات النهائية لها وإجراء النظافة المستمرة لأماكن أداء صلاة العيد في جميع قرى ومدن المنوفية، مشيرا إلى المتابعة المستمرة من كل القيادات في المديرية والإدارات المختلفة للتأكد من جاهزية جميع المساجد والساحات لموعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المنوفية.

ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في المنوفية

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شعائر صلاة العيد في المنوفية تقام في 442 ساحة على مستوى المحافظة، موزعين على جميع المراكز والقرى، بحيث يحصل مركز السادات على 26 ساحة، ومركز الشهداء على 33 ساحة، ومركز بركة السبع على 25 ساحة، ومدينة سرس الليان على 15 ساحة، ومركز تلا على 41 ساحة.

واستكمل «الخطيب»، أن عدد ساحات مركز أشمون هو الأكبر من حيث العدد ليشمل 96 ساحة، ويليه مركز الباجور بعدد 74 ساحة، ومركز قويسنا 48 ساحة، ومركز منوف 33 ساحة، ومركز شبين الكوم عاصمة المنوفية 53 ساحة، مشددا على الانتهاء من كل الاستعدادات لصلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة المنوفية.

استعدادات مديرية الأوقاف بالمنوفية لعيد الأضحى

وأوضح «الخطيب»، أنه جرى التأكيد على كل الإدارات والأئمة الالتزام بتعليمات وزارة الأوقاف فيما يخص أداء صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة المنوفية.