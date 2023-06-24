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سيد رجب يقدم واجب العزاء في والدة محمد السعدني

كتب:

أبانوب رجائي
10:44 م | السبت 24 يونيو 2023
سيد رجب

سيد رجب

يقام حاليا عزاء والدة الفنان محمد السعدني، بمسجد الحامدية الشاذلية، في منطقة المهندسين، بحضور الأقارب والأصدقاء.

وحرص الفنان مراد فكري وسيد رجب، على أن يكونا أول الحاضرين للعزاء، من نجوم الوسط الفني.

محمد السعدني يعلن عن وفاة والده

وكان الفنان محمد السعدني، أعلن عن وفاة والدته صباح أمس الجمعة، عبر حسابه بموقع «فيس بوك»: «توفي إلى رحمة الله حبيبتي أمي صباح نور الدين صيادي، صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة في جامع مصطفى محمود بالمهندسين برجاء الدعاء».

وأقيمت الجنازة بعد صلاة الجمعة، وشارك الفنان سيد رجب، في تشييع الجثمان.

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بقلم أبانوب رجائي