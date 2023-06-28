تحذير من الإفراط في تناول اللحوم بالعيد.. «حافظ على صحتك»

مع حلول عيد الأضحى المبارك، يقبل الكثير من المواطنين على تناول كميات كبيرة من اللحوم سواء الحمراء أو الضأن، ما يمكن أن يؤدي لمشكلات صحية متعددة قد تصل إلى الوفاة في بعض الحالات.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أحمد رمزي استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إنّ تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء يضر بصحة الإنسان، فيمكن أنّ يُصاب بأمراض عديدة منها زيادة نسبة الكوليسترول بالجسم والنقرس وغيرها.

أضرار الإفراط في تناول الدهون

وتزداد الخطورة عندما يتناول المواطنون اللحوم التي تحتوي على دهون، مما يسبب لهم أضرارًا بالغة، مثل إصابتهم بأمراض القلب وتعرضهم للذبحة الصدرية، فضلًا عن إصابتهم بالسرطان ومشاكل الجهاز الهضمي والكلى وزيادة نسبة الدهون الثلاثية وارتفاع ضغط الدم والسكر، وقد يصل الأمر إلى الوفاة في بعض الأحيان إذا استمر الشخص في تناول كميات كبيرة من الدهون.

نصائح لتناول اللحوم في العيد

ووجه استشاري التغذية العلاجية، عدة نصائح للمواطنين لتناول اللحوم بشكل سليم ومنها:

- عدم الإفراط في تناول اللحوم، ويُكتفى بقطعتين في وجبة الغذاء.

- الابتعاد عن تناول الدهون بكمية كبيرة، لأنها يمكن أن يؤدي إلى حدوث انسداد في الشرايين، ومن ثم الإصابة بأمراض القلب.

- عدم الإسراف في تناول لحم الضأن خاصة لمرضى القلب والكوليسترول المرتفع، لمًا يحويه من كمية كبيرة من الدهون تؤثر بالسلب على الصحة.