«الصحة» تحذّر من الإسراف في تناول اللحوم.. و4 فئات ممنوعة منها

وجّهت وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة للمواطنين بشأن تناول اللحوم خلال إجازة العيد الأضحي، طالبتهم فيه بعدم الإسراف في تناول اللحوم، رغم احتوائها على عناصر مهمة للجسم، إلا أنّها تحتوى على دهون عالية يجب الحذر منها وعدم الإسراف في تناولها، تفاديا للإصابة بعدد من الأمراض.

تحذير من الإسراف في تناول اللحوم بعيد الأضحى

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في تقرير صادر عنها، المضاعفات الصحية والأمراض التي قد يتعرض لها الشخص نتيجة الإسراف في تناول اللحوم، لافتة إلى أنّ الإسراف يعمل على تراكم الدهون في الجسم، ما يزيد فرص ارتفاع نسبة الكوليسترول الضارة بالجسم.

وتابعت الوزارة، أنّ الإسراف في تناول اللحوم يعمل على الإصابة بأمراض القلب، ويزيد فرص التعرض للذبحة الصدرية، لافتة إلى أنّه من مخاطر الإسراف في تناول اللحوم، التعرض لمشكلات الكلى، بسبب تراكم الدهون، فضلا عن اضطرابات الجهاز الهضمي.

فئات ممنوعة من تناول اللحوم خلال العيد الأضحي

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنّ الإسراف في تناول اللحوم يؤدي إلى اكتساب الوزن الزائد، ويزيد المضاعفات الصحية العالية، وحددت الوزارة بعض الفئات من تناول اللحوم، وهم مرضى «ارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأصحاب الكوليسترول المرتفع، ومرضى النقرس للوقاية من آلام المفاصل واحمرار والتهاب المفصل».