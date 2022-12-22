أستاذ تغذية: كثرة تناول اللحوم المشوية يزيد من فرص الإصابة بالسرطان

كشفت الدكتورة لمياء لطفي أستاذ التغذية والاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية، بجامعة كفر الشيخ، عن أن اللحوم المشوية على الجريل، والطاسة، والفحم، وداخل فرن الغاز وغيرها من أدوات الطهي، تكون في المقام الأول نزولاً على رغبة الكثيرين ممن يقومون بتناولها للتخلص من كميات الدهون الزائدة بتلك اللحوم، وهو الأمر الذي يجعلها وجبة وطبقاً مثالياً لدى الراغبين في التخلص من الوزن الزائد بالجسم، ولكن هنا السؤال هل تسبب اللحوم المشوية الإصابة بمرض السرطان كما يعتقد البعض؟

اللحوم المشوية والطبقة السوداء

أكدت الدكتورة لمياء لطفي أن عمليات شواء اللحوم الحمراء أو الداجنة، أو غيرها من اللحوم المعبئة على النار من الطرق التي تعرض جسم الإنسان للخطر والإصابة بالسرطان، مشيرة إلى أن الطبقة السوداء التي توجد في اللحوم المشوية جراء عملية الشوي على الفحم أو غيرها من طرق الشوي هي طبقة من الكربون الناشط للخلايا السرطانية داخل جسم الإنسان، علاوة على أن وضع اللحوم بهدف شويها على الفحم ينتج عنها التفاعل مع الدهون ويساعد على نشاط الخلايا السرطانية أيضا لدى الإنسان.

طرق آمنة للتخلص من الدهون في اللحوم المشوية

وأوضحت أن هناك طرقا آمنة للتخلص من الدهون في اللحوم المشوية وضوابط تحقق أقصى استفادة منها وتجنبك مخاطر عملية شواء اللحوم على الفحم، والإصابة بالسرطان.

- التخلص من كميات الدهون الموجودة في اللحوم حتى لا تتفاعل مع عمليات الشواء على الفحم أو أي طريقة أخرى للشوي.

- يجب أن يتم تتبيل اللحوم علي مدار يوم في الخل والليمون بهدف القضاء على أي بكتيريا ضارة بها، حتى لا تتفاعل مع الشوي على الفحم أو أي طريقة أخرى للشواء.

- يجب تقطيع كميات اللحوم المستهدف شويها لتصبح قطعا صغيرة، حتى لا تستغرق وقتا طويلا على الفحم أو أي طريقة أخرى للشواء.

- يجب التأكد من اشتعال الشواية بربع ساعة قبل وضع اللحوم عليها.

- يفضل الشواء في البوتاجاز كوسيلة للتخلص من الدهون التي قد تتفاعل مع الفحم ويستغرق الوقت.

- يجب تعريض كميات اللحوم المستهدف شويها للحرارة بشكل مفاجئ، وذلك للمساعدة على قتل البكتيريا بها، كما يجعل اللحوم تحتفظ بمواد وعناصرها الغذائية حال تناولها.

- تقليب اللحم على الفحم حتى تنضج مع مراعاة عدم اكتسابها اللون الأسود حال شويها.

- التأكد من نضج اللحوم بشكل جيد.

- يفضل وضع البقدونس الأخضر عقب اكتمال اللحوم المشوية حتى يساعد في امتصاص الدهون.

- عدم وضع أي كميات من الدهون على الفحم أو خلال أي طريقة شواء أخرى.