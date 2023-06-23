استشاري تغذية علاجية يحذر من الإفراط في تناول اللحوم: يسبب مشكلة كبيرة

قال الدكتور معتز عبدالعزيز استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن الإفراط في تناول اللحوم يسبب مشكلة كبيرة، موضحًا: «اللحوم لها فوائد، لكننا نتحدث هنا عن الإسراف في تناول اللحوم، يجب أن نأكلها بكميات منضبطة ومقننة حتى لا نتعرض لمشكلات في الجهاز الهضمي».

تناول اللحوم لمرة واحدة في اليوم

وأضاف استشاري التغذية، خلال حواره ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «dmc»، من تقديم الإعلاميتين هبة ماهر ورحمة خالد: «يمكننا تناول اللحوم لمرة واحدة في اليوم، ومصابو الكوليسترول يجب أن يكونوا حذرين لدى تناول اللحوم لأن اللحوم ترفع مستوى الكوليسترول الضار، وبالتالي، سنجد أنفسنا في مشكلات ما بعد عيد الأضحى المبارك».

اللحوم تستغرق وقتا في الهضم

وتابع استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، أنّ اللحوم تستغرق وقتا في الهضم، وهو ما يمثل عبئا على الجهاز الهضمي، وبالتالي يجب أن نكون حذرين جدا، كما أن كميات اللحوم المسموح بها لا يجب أن تتجاوز 100 جرام في اليوم، وهو ما يقدر بـشريحة، وتناولها بأكثر من هذه الكمية قد يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، لافتًا إلى أن تناول الخضروات والسلطة لا تذيب الدهون، لكنها تسرع عملية الهضم، وهذا شيء مفيد.