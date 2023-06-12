«القومي للبحوث» يحذر من تناول اللحوم بكثرة خلال عيد الأضحى

حذّر المركز القومي للبحوث المواطنين من تناول اللحوم بكثرة خلال فترة عيد الأضحى المبارك وتزامناً مع أضحية العيد التي يقوم المواطنون بذبحها، قائلاً: "منذ أوائل الثمانينيات، تم نشر دراسات وبائية متنوعة بأن اللحوم الحمراء ضارة بصحة الإنسان، ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية مثل أمراض القلب التاجية والسرطان".

وقال المركز وفقاً لتقرير صادر عنه، إنه ترتبط هذه المشكلات الصحية بشكل أساسي بوجود الأحماض الدهنية المشبعة بمستويات عالية في بعض قطع اللحوم الحمراء؛ اللحوم الحمراء الخالية من الدهون تم تفتيتها بنفس الطريقة، على الرغم من احتوائها على مستويات منخفضة جدًا من الدهون.

وأشارت الدراسات إلى أن اللحوم الحمراء الخالية من الدهون لا تزيد من مستويات الدهون البلازمية فيما يتعلق بالكوليسترول الكلي (TC)، والكوليسترول الدهني منخفض الكثافة (LDL-C)، بالإضافة إلى ذلك، قدمت الأنظمة الغذائية التي تحتوي على اللحوم الحمراء الخالية من الدهون واللحوم البيضاء الخالية من الدهون أنماطًا متشابهة من الكوليسترول الكلى والكوليسترول الضار TC و LDL-C خلال كل من الدراسات قصيرة وطويلة الأجل.

وتابع ، ان اللحوم الحمراء (لحم البقر ولحم العجل ولحم الضأن) تحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة في النظام الغذائي ، على سبيل المثال الأحماض الأمينية الأساسية ، الفيتامينات (بما في ذلك B12) والمعادن (بما في ذلك الحديد والزنك).