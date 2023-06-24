رابط نتائج الثانوية العامة في الكويت 2023.. «تعلن خلال ساعات»

ينتظر الطلاب في الكويت، الإعلان عن رابط نتائج الثانوية العامة في الكويت 2023، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الكويتية الانتهاء من عمليات التصحيح.

رابط نتائج الثانوية العامة في الكويت 2023

وفي التفاصيل بشأن رابط نتائج الثانوية العامة في الكويت 2023، حددت وزارة التربية والتعليم، رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في الكويت 2023، من خلال الرابط التالي:

https://apps1.moe.edu.kw/newresultpages/PResult/PResult

وأكدت وزارة التربية والتعليم الكويتية، انتهاء عمليات التصحيح، ورصد الدرجات، منوهة إلى أنه سيجرى رفع النتائج إلكترونيًّا عبر موقع الوزارة.

وهناك عدة خطوات للحصول على نتائج الثانوية العامة في الكويت، تتمثل في:

1- الدخول على الرابط التالي:

https://apps1.moe.edu.kw/newresultpages/PResult/PResult

2 - إضافة الرقم المدني في الخانة الأولى.

3- إدخال الرقم التسلسلي.

4- النقر على كلمة تحميل الشهادة، وسوف تظهر نتائج الثانوية العامة في الكويت 2023، مباشرةً فور ظهورها.

5- بعد إتمام جميع الخطوات يمكن للطلاب الحصول على النتيجة.

موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في الكويت 2023

ومن المقرر الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في الكويت 2023، خلال ساعات، وتعمل وزارة التربية والتعليم الكويتية على تدقيق أوراق اختبارات طلاب الأقسام العلمي والأدبي والتعليم الديني، للتأكد من صحتها، حتى يجرى رفعها على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، وتكون متاحة لمن يريد معرفتها.