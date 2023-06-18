اعتمد مجلس الوزراء الكويتي، موعد إجازة عيد الأضحى 2023 في الكويت للعاملين بالقطاعات العامة والخاصة، خلال اجتماعه الأسبوعي مطلع الشهر الجاري، التي يترقبها الكثيرون حيث يمكنهم استقبال أفراد الأسرة وتبادل التهاني مع الأصدقاء وزملاء العمل.

وتعرض «الوطن» في السطور التالية، موعد إجازة عيد الأضحى 2023 في الكويت وموعد صلاة العيد في العاصمة، وجاءت على النحو التالي:

موعد إجازة عيد الأضحى 2023 في الكويت

ووفق بيان مجلس الوزراء الكويتي، تبدأ إجازة عيد الأضحى 2023 في الكويت بداية من يوم عرفة، وتستمر لمدة 6 أيام وحتى يوم الأحد 2 يوليو، على أن يتم استئناف الدوام للقطاعات المختلفة سواء العامة أو الخاصة بداية من الاثنين 3 يوليو 2023 وذلك بجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وفي كل الجهات الحكومية بالكويت.

موعد وقفة عرفات في الكويت 2023

وبعد الإعلان عن موعد عيد الأضحى في الكويت 2023، من المقرر أن يكون يوم وقفة عرفات في الكويت، التاسع من ذي الحجة الموافق الثلاثاء 27 يونيو المقبل.

موعد عيد الأضحى في الكويت

وبحسب الهيئة الشرعية في الكويت، أعلنت اليوم أن موعد عيد الأضحى في الإمارات هو يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، ويستمر لمدة 4 أيام حتى 2 يوليو، بينما يكون وقفة عرقة يوم الثلاثاء 27 يونيو الجاري.

وبهذا تكون العطلة الرسمية للعاملين بالكويت بداية من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو، وتستمر حتى الأحد 2 يوليو أي أنها تستمر نحو 6 أيام.