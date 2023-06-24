تعزية متبادلة بين محمد السعدني وأروى جودة في وفاة والدته ووالدها

حرص الفنان محمد السعدني، على تعزية الفنانة أروى جودة، في وفاة والدها، خلال العزاء المقام حاليا داخل مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

أروى جودة تعزي محمد السعدني في وفاة والدته

وقدمت أروى العزاء للسعدني في وفاة والدته، إذ يتلقى الأخير العزاء في قاعة أخرى بمسجد الحامدية الشاذلية، وذلك بعد أن وافت والدته المنية، أمس الجمعة، وشيع جثمانها من مسجد مصطفى محمود، الذي انطلقت منه جنازة والد أروى جودة أيضا.

وحرص عدد من النجوم على تقديم واجب العزاء لأروى جودة، أبرزهم صفاء أبو السعود، التي تعد خالة أروى، هشام ماجد، درة، المنتجين محمد حفظي وطارق الجنايني، اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، ريمون مقار، عمرو يوسف، وزوجته كندة علوش.

ودخلت اروي جودة في حالة من البكاء الشديد، اأثناء استقبالها المعزيين.

أروى جودة تعلن عن وفاة والدها

وأعلنت الفنانة أروى جودة، أمس الأول الخميس، وفاة والدها عبر «استوري» على تطبيق موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»؛ إذ كتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله أبي العزيز الأستاذ يحيى أحمد قاسم جودة، اللهم ارحمه وأدخله أعلى درجات جناتك واغفر له وضاعف من حسناته وتجاوز عن سيئاته».

وأضافت أروي: «نرجو منكم الدعاء وقراءة الفاتحة فضلا وليس أمرا».

وشيعت جنازة والد أروى جودة، أمس بعد صلاة الجمعة، وانهارت الفنانة من البكاء لحظة خروج جثمان والدها من المسجد، وحاول الجميع تهدئتها.