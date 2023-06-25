أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي محافظة كفر الشيخ الدور الثاني، للعام 2022 - 2023، وذلك عقب اعتماد جداول امتحانات الدور الثاني من محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي محافظة كفر الشيخ الدور الثاني

وتستعرض «الوطن» امتحانات الصف الثاني الإعدادي محافظة كفر الشيخ الدور الثاني، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، حيث يؤدي طلاب تلك المرحلة امتحاناتهم، كالتالي:

- السبت 15 يوليو 2023: مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والحاسب الآلي.

- الأحد 16 يوليو 2023: مادتي الهندسة، والتربية الفنية.

- الاثنين 17 يوليو 2023: مادتي العلوم، والتربية الدينية.

- الثلاثاء 18 يوليو 2023: مادتي الجبر والإحصاء، والدراسات الاجتماعية.

- الأربعاء 29 يوليو 2023: مادة اللغة الإنجليزية.

امتحانات الصف الثاني الإعدادي محافظة كفر الشيخ الدور الثاني

جدير بالذكر، أنّه يتم عقد امتحانات الصف الثاني الإعدادي محافظة كفر الشيخ الدور الثاني، عقب انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 الذي ينتهي يوم الخميس 13 يوليو المقبل.

ومن المقرر، أنّ تُنهي مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ كافة استعداداتها لامتحانات الدور الثاني بجميع المراحل التعليمية، من خلال تعقيم وتطهير المدارس، وتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحان.