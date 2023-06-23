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محافظ الجيزة يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني لمراحل التعليم المختلفة

كتب:

سلامة عامر
09:56 ص | الجمعة 23 يونيو 2023
محافظ الجيزة ومدير التربية والتعليم بالمحافظة

محافظ الجيزة ومدير التربية والتعليم بالمحافظة

اعتمد  اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات وجداول الدور الثاني للعام الدراسي 2022-2023.

جداول مواعيد امتحانات الدور الثاني

وجاءت جداول مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022-2023 كالتالي:

المرحلة الابتدائية

- الصفوف الأول والثاني والثالث فصل واحد والرابع والخامس صم وضعاف السمع يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأحد 16 يوليو 2023.

- الصف الرابع الابتدائي «عام – فصل واحد – مكفوفين»، يبدأ من يوم السبت 15 يوليو حتى يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

- الصف الخامس الابتدائي «عام – فصل واحد – مكفوفين» والسادس والسابع صم يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

- الصف السادس الابتدائي «عام – فصل واحد – مكفوفين» الثامن صم، ويبدأ من يوم الاثنين 17 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

المرحلة الاعدادية

- الصف الأول الإعدادي «عام – فصل واحد – مكفوفين - مهني»، خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

- الصف الثاني الإعدادي «عام – فصل واحد – مكفوفين - مهني»، خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

- الصف الثالث الإعدادي «عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني»، خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

المرحلة الثانوية

- الصف الأول الثانوي العام، خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023.

- الصف الثاني الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023.

- الصف الأول الثانوي العام «المكفوفين»، خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023.

- الصف الثاني الثانوي العام «المكفوفين»، خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023.

التعليم الفني من يوم السبت 15 يوليو وحتى الأحد 23 يوليو.

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رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتائج الامتحانات 2023 في جميع المحافظات

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 من موقع وزارة التربية والتعليم

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محافظ الجيزة يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.