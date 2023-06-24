جدول امتحانات الدور الثاني محافظة القاهرة للنقل والشهادة.. تنطلق 15 يوليو

يبدأ جدول امتحانات الدور الثاني محافظة القاهرة للنقل والشهادة الشهر المقبل، ففي المرحلة الابتدائية يؤدي طلاب صفوف الرابع والخامس والسادس في الفترة من 15 حتى 22 يوليو 2023، وامتحان الدور الثاني لصفوف النقل الإعدادي المهني من 24 يوليو حتى 1 أغسطس، وامتحانات طلاب أولى وثانية ثانوي العام والثانوي الفني يؤدون امتحانات الدور الثاني في الفترة من 15 يوليو حتى 1 أغسطس المقبل.

جدول الشهادة الإعدادية

وأشارت مديرية التعليم إلى جدول امتحانات الدور الثاني محافظة القاهرة للنقل والشهادة لطلاب الشهادة الإعدادية التي تنطلق يوم الأثنين 24 يوليو 2023 بمادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية، ويوم الثلاثاء 25 يوليو امتحان الدراسات الاجتماعية وامتحان كمبيوتر، والأربعاء 27 يوليو امتحان الهندسة وامتحان التربية الفنية، وفي يوم السبت 29 يوليو امتحان اللغة الأجنبية، والأحد 30 يوليو امتحان الجبر والإحصاء، وختام امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية يوم الاثنين 1 أغسطس امتحان مادة العلوم.

امتحان المستوى الرفيع

وفيما يتعلق بجدول امتحانات الدور الثاني محافظة القاهرة للنقل والشهادة، أوضحت مديرية التعليم أن امتحان المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي يومي الاثنين الموافق 17 يوليو المقبل والثلاثاء 18 يوليو، وامتحان العملي للإعدادية المهنية من يوم الأحد 16 إلى الثلاثاء 18 يوليو المقبل، وامتحان العملي لإعدادية الصم وضعاف السمع من يوم الأحد 16 يوليو حتى الثلاثاء 18 يوليو المقبل وتستمر الامتحانات حتى لو اعترضتها إجازة رسمية.

وفيما يتعلق بجدول امتحان الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع فهو يشمل يوم 24 يوليو امتحان اللغة العربية، و25 يوليو امتحان العلوم، وامتحان علم أصول الصناعة، ويوم 26 يوليو امتحان الدراسات الاجتماعية، و29 يوليو امتحاني اللغة الأجنبية والكمبيوتر، و30 يوليو امتحاني الدين والرسم الفني، ويوم الاثنين 1 سبتمبر امتحان مادة الرياضيات.