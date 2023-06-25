«زراعة المنوفية»: ضخ كميات من اللحوم والسلع في منافذ الوزارة قبل عيد الأضحى

تطرح منافذ وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية السلع الغذائية واللحوم والبيض بأسعار مخفضة للمواطنين، في إطار خطة الوزارة لتوفير كافة احتياجات المواطنين قبل عيد الأضحى، حيث يتم ضخ كميات كبيرة من اللحوم والسلع الغذائية والبيض من خلال المنافذ التابعة للمديرية والمنتشرة في جميع مدن المحافظة.

ضخ كميات من اللحوم في منافذ الزراعة

وأكد المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه تم ضخ كميات من اللحوم في منافذ وزارة الزراعة والتي تباع بأسعار مخفضة تسهيلا على المواطنين في إطار خطة وزارة الزراعة ومحافظة المنوفية لتسهيل عمليات شراء ما تحتاجه الأسر المصرية قبل عيد الأضحى المبارك في المدن والقرى.

منافذ وزارة الزراعة في محافظة المنوفية

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المنافذ تقوم ببيع اللحوم البلدي الطازجة بأسعار مخفضة تصل لـ235 جنيها للكيلو الواحد، كما تقدم السلع الغذائية المختلفة والمتنوعة بأسعار مخفضة بنسبة 25%، كما أن سعر كرتونة البيض تكون أقل من السوق.

وتابع أن المنافذ الثابتة والمتحركة من خلال سيارات وزارة الزراعة تقوم ببيع اللحوم المجمدة والسلع الغذائية في القرى البعيدة عن المدن، مشيرا إلى أن المنافذ تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين قبل عيد الأضحى المبارك وسيتم متابعتها بشكل مستمر.