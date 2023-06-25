مواعيد ضخ المياه في مدينة الغردقة خلال أيام عيد الأضحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، تعديل مواعيد ضخ المياه في عدد من المناطق بمدينة الغردقة خلال أيام العيد الأضحى المبارك، طبقا لجدول تشغيل المياه.

مواعيد ضخ المياه

وكشفت الشركة، في بيان لها، عن مواعيد ضخ المياه عبر الصفحة الرسمية خلال أيام العيد كالآتي:

- السبت.. مناطق الكوثر، والممشى، وطريق فلفلة، والموظفين، والشبان، والكنيسة، ومنطقة مسجد البحيرة.

- الأحد.. مناطق الإنتر، ومجاويش، ومبارك 6، والسلخانة، والزراعة، ومجاهد.

- الاثنين.. مناطق شارع المدارس، وأبو العباس، وشيري، واللؤلؤة، والفيروز، والأمير طلال، ومبارك 11 و12 و13 و14.

- الثلاثاء.. مناطق السلام، والنجدة، والحجاز، وبلوكات الأحياء، ومبارك 7، والشيخ محمود العرب.

- الأربعاء.. مناطق زرزارة، والسنتر الليبي، والصوب، وأبو عشرة، والهلال، وحفرالباطن، وباتا، والشبان المسلمين، ومسجد الرحمن، والكنيسة، وهاي جيت، وعمارات أكا، وعمارات608‪ .

- الخميس.. مناطق السلخانة، والزراعة، ومجاهد.

- الجمعة.. مناطق الإنتر، ومجاويش.

طوارئ في عيد الأضحى

وأعلنت شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر حالة الطوارئ خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وإلغاء الإجازات، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي طوارئ في مدن المحافظة.