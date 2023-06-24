20 مشروعا تنمويا لشركة مياه سوهاج بتكلفة 30 مليار جنيه في 10 سنوات

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أنه تم ضخ أكثر من 30 مليار جنيه لمشروعات مائية عملاقة منذ ثورة 30 يونيو 2013، لتلبية احتياجات المواطنين المائية ولزيادة المخدومين بالمحافظة.

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

- مشروع محطة مياه السكساكا السطحية بمركز طما بتكلفة 200 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 85 ألف متر مكعب يوم وتخدم 350 ألف نسمة.

- مشروع محطة مياه شطورة السطحية بطهطا التي تبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه وتعمل بطاقة تصميمية ‏51‏ ألف متر مكعب لكل يوم وتخدم 300 ألف نسمة.

- مشروع توسعات محطة مياه نيدة السطحية بمركز اخميم بتكلفة 80 مليون جنيه وتخدم 200 ألف نسمة.

- مشروع محطة مياه قرية مزاتا والشيخ جبر بمركز جرجا بتكلفة 12 مليون جنيه وتخدم 14 ألف نسمة.

- مشروع محطة مياه الكتكاتة بمركز ساقلتة بتكلفة 5 ملايين جنيه وتخدم 24 ألف نسمة.

- مشروع محطة مياه فاوجلي بمركز ساقلتة بتكلفة 15 مليون جنيه وتخدم 11 ألف نسمة.

- مشروع محطة مياه أولاد الشيخ بمركز دار السلام بتكلفة 15 مليون جنيه وتخدم 10 آلاف نسمة.

- مشروع محطة مياه الأحايوة شرق المدمجة بمركز اخميم بتكلفة 17 مليون جنيه وتعمل بطاقة تصميمية تبلغ 20 لتر لكل ثانية وتخدم 50 ألف نسمة.

- مشروع محطة مياه الحواويش المطورة رقم 2 بمركز اخميم بتكلفة 7 ملايين جنيه بطاقة تصميمية تبلغ 90 لترا لكل ثانية وتخدم 56 ألف نسمة.

- مشروع محطة مياه أولاد سالم المرشحة السطحية بمركز دار السلام بتكلفة 255 مليون جنيه التي تعمل بطاقة تصميمية 60 ألف متر مكعب لكل يوم وتخدم 398 ألف نسمة.

- مشروع محطة مياه الجوازات المطورة 1 و 2 بمركز سوهاج تكلفتة 7 ملايين جنيه بطاقة تصميمية تبلغ 180 لترا لكل ثانية وتخدم 70 ألف نسمة.

- مشروع محطة إزالة حديد ومنجنيز قرية المدمر بمركز طما بتكلفة 15 مليون جنيه وتخدم 23 ألف نسمة.

- مشروع محطة مياه المنشأة النقالي التي تبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر لكل ثانية بتكلفة 15 مليون جنيه وتخدم 160 ألف نسمة.

- مشروع محطة مياه البوحة النقالي بمركز ساقلتة بتكلفة 10 ملايين جنيه وتخدم 10 آلاف نسمة.

- مشروع محطة مياه بيت علام بمركز جرجا وتبلغ تكلفتها 65 مليون جنيه وتخدم 30 ألف نسمة.

- مشروع محطة مياه الصوامعة شرق بمركز أخميم بتكلفة 93 مليون جنيه وتخدم 40 ألف نسمة.

- مشروع محطة مياه الأحايوة شرق بمركز أخميم بتكلفة 65 مليون جنيه وتخدم 46 ألف نسمة.

- مشروع توسعات محطة مياه سوهاج غرب السطحية المرشحة بمدينة سوهاج بتكلفة 580 مليون جنيه وتخدم 600 ألف نسمة.

- مشروعات مياه الشرب ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة في 7 مراكز تخدم 3.3 مليون نسمة بقيمة 1.8 مليار جنيه.

- مشروع وصلات مياه الشرب التي تنفذها الشركة ويستفيد منها 980 ألف نسمة بقيمة 178 مليون جنيه.

البدء بتنفيذ مشروعات جديدة بمياه سوهاج

وبدأت الشركة في تنفيذ مشروعات أخرى للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة منها إحلال وتجديد محطات المياه وتوصيل وصلات مياه ومشروعات تابعة لخطة تطوير الشبكة.