أحمد مجاهد: اعتصام المثقفين ضد الإخوان كان معركة صفرية.. لم يكن لديهم ما يخسروه

قال الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، إن اعتصام المثقفين في وزارة الثقافة كان معركة صفرية، ولم يكن لديهم ما يخسروه سوى حريتهم، مواصلا: «لكن لما نقارن موقفنا بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، السيسي شخصيًا حمل رقبته على كفه، من أجل الوطن».

مجاهد: كانت بالنسبة للرئيس السيسي معادلة صفرية بجد

وأضاف خلال تقديم شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «الشاهد» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «كانت بالنسبة للرئيس السيسي معادلة صفرية بجد، نحن كمثقفين كبيرنا هنتحبس ونضرب، لكن بالنسبة لعبد الفتاح السيسي معادلة صفرية، وكان ذلك الانحياز أول صك ثقة قوي بين الرئيس السيسي وبين الشعب المصري».

مجاهد: أحمد فؤاد نجم قال هنتخب السيسي ولو معملش حاجة

وكشف مجاهد، أن شاعر العامية الراحل أحمد فؤاد نجم قبل وفاته بشهر كان عنده في الهيئة، وكان ذلك قبل الانتخابات الرئاسية في 2014، مردفا: «دخل حد قاله هتنتخب السيسي؟ قال له انتخب السيسي ولو معملش حاجة ولا هيعمل حاجة غير إنه مشى الإخوان تفضل جزمته على راسي».

وعقّب: «ذكرت أحمد فؤاد نجم لأنه نموذج من أقصى اليسار، لمن يسأل هتنتخب مين، كنا هنروح ومش هنرجع، نحن الآن لدينا وطن يمكن أن نختلف من أجله، لو استمر ذلك الوضع لن يكون لدينا وطن».