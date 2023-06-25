عاجل .. سبب زيارة جوارديولا لمصر.. السر في دوري أبطال أوروبا

كشف محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، تفاصيل جديدة عن زيارة المدرب الإسباني بيب جوارديولا وأسرته لمصر لقضاء عطلته الصيفية.

عثمان: سألته ليه اخترت زيارة مصر رغم الحر الشديد

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» مع الإعلامية ندى رضا، والمذاع على قناة «سي بي سي»، إنه كان في استقبال المدرب العالمي بيب جوارديولا وأسرته خلال زيارتهم إلى الأقصر، مضيفًا: «سألته ليه اخترت زيارة مصر رغم الحر الشديد، فقال بسبب الاستقرار الذي يوجد بها».

وأشار إلى أن أسرته لديها معلومات كبيرة عن الآثار المصرية، مضيفًا: «قال إن هذه الزيارة تأخرت عامين، حيث وعد أبناءه حال الفوز بأبطال أوروبا بزيارتهم لمصر، وهذا ما حدث بالفعل».

جوارديولا أصر على زيارة البر الغربي والبانوراما الرائعة لمعبد حتشبسوت

وذكر أن المدرب الأسباني أصر على زيارة طريق الكباش، وتناول العشاء في معبد الأقصر، وطلب تجربة البالون الطائر غدًا وزيارة البر الغربي والبانوراما الرائعة لمعبد حتشبسوت، مضيفًا: «أولاده لديهم معلومات رائعة عن تون عنخ آمون، ورغبة بكيرة في المعرفة، والمدرب الإسباني لديه رغبة للحديث وأصر على تناول الأكل المصري».