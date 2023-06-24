«السياحة»: 400 أتوبيس تنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة

أعلنت وزارة السياحة والآثار حالة الاستعداد القصوى والطوارئ لبدء إجراءات تصعيد حجاج السياحة وعددهم نحو 16 ألفا و100 حاج إلى مشعر عرفات بعد غد الاثنين، وذلك تمهيدا لأدائهم الركن الأعظم للحج وهو الوقوف بعرفة بعد غدا الثلاثاء.

وكشفت سامية سامي، رئيس بعثة الحج السياحي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، عن وجود خطة لعملية تصعيد حجاج السياحة لعرفات تضمن الوصول الآمن للحجاج وعدم تعرضهم للزحام أو التأخر في الطريق حتى دخول عرفات، مشيرة إلى أن هناك 400 أتوبيس ستنقل حجاج السياحة من مكة المكرمة إلى صعيد عرفات منهم 103 أتوبيسات لحجاج المستوى البري.

إبراهيم: موسم الحج السياحي حقق نجاحا مبهرا حتى الآن

ومن جهته، قال أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج السياحي التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن موسم الحج السياحي لحجاج السياحة ناجح حتى الآن، مشيرا إلى النجاح الكبير الذي حققته شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج لهذا العام وعددها نحو 1483 شركة، مشيرا إلى أن الاستعدادات تتم حاليا على قدم وساق لبدء تصعيد الحجاج للوقوف بعرفات لبدء مناسك الحج.

مخيمات حجاج السياحة مميزة هذا العام

وأضاف إبراهيم، لـ«الوطن»، أن المخيمات التي سيقيم بها حجاج السياحة في المشاعر المقدسة بمنى وعرفات هذا العام مميزة للغاية من حيث جودة الخدمات المقدمة للحجاج وتنوعها، لافتا إلى أنه تم تحديد مساحة جيدة لكل حاج بالمخيم مع وجود «صوفا بيد» للجلوس والنوم عليها، مشيرا إلى أنه خلال إقامة حجاج السياحة بمنى وعرفات سيتم تقديم 3 وجبات غذائية يومية للحجاج.

العودة من الأراضي المقدسة 2 يوليو

وأشار إلى أنه بداية من يوم 1 يوليو المقبل سيبدأ الموسم الثاني لحجاج السياحة حيث سينتقل الحجاج الذين أقاموا بالمدينة المنورة قبل بدء الحج إلى مكة والعكس صحيح، لافتا إلى أن حجاج السياحة سيبدأون في العودة من الأراضي المقدسة الأحد المقبل الموافق 2 يوليو 2023 وذلك بعد أدائهم مناسك الحج.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات السعودية أن عدد الحجاج الذين سيؤدون مناسك الحج هذا العام يبلغ نحو 2.3 مليون حاج من مختلف دول العالم، لافتة إلى أن السلطات السعودية اتخذت كل الإجراءات لتقديم جميع الخدمات للحجاج ولإنجاح موسم الحج.