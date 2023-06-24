رئيس تنشيط السياحة: نستهدف تحقيق نمو بنسبة 30% سنويا

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إنَّ الحركة السياحية في مصر جيدة ولدى الهيئة طموح لتحقيق مزيد من النمو بالقطاع، بنسب مستهدفة تتراوح بين 25 و30% وهي نسب قابلة للتحقق وإن لم تكن سهلة.

القاضي: نمو السياحة بنسبة أكثر من 40% على أساس سنوي خلال هذه الفترة

وأضاف «القاضي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامية لبنى عسل على شاشة قناة الحياة، أنَّه خلال الفترة من أول يناير 2023 حتى الأسبوع الثاني من يونيو الحالي، نجح قطاع السياحة في تحقيق نمو على أساس سنوي بأكثر من 40%.

الترويج للمقاصد السياحية المصرية في كل دول العالم

وتابع رئيس هيئة تنشيط السياحة، «نسير على طريق سليم ولدينا استراتيجية واضحة نحو الترويج لـ المقاصد السياحية المصرية في الأسواق الدولية وأوروبا الوجهة الأبرز كونها الأعلى إنفاقاً، ومميزات مصر كمقصد سياحي كونها تلائم كل مستويات دخول السائحين سواء الأعلى إنفاقاً أو الأقل إنفاقاً».

وكشف «القاضي»، عن ارتكاز الاستراتيجية التوسعية لـ «السياحة» على التوسع في الترويج والتنشيط بكل دول العالمي وعدم الاكتفاء بـ 4 أو 5 أسواق فقط، مع إعطاء الأولوية للأسواق الكبرى مثل أوروبا بشكل رئيسي والولايات المتحدة والسوق العربية والخليجية والأسواق الواعدة في شرق آسيا مثل الصين واليابان والهند وكوريا واستراليا وأمريكا اللاتينية مثل البرازيل والمكسيك، قائلاً «نعمل بآليات مختلفة ونسب النمو في بعض الأسواق حققت 150 إلى 200% عن العام الماضي وهذا العام مبشر لقطاع السياحة في مصر».