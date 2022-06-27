في ذكرى وفاته.. محرم فؤاد وآراء قاسية ضد مطربي الزمن الحديث

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان الكبير محرم فؤاد الذي رحل عن عالمنا في السابع والعشرين من شهر يونيو من عام 2002 أي من 20 عاما تاركا لنا مئات الأعمال الفنية الخالدة.

محرم فؤاد: هاني شاكر صوت يصلح للأطفال

الراحل محرم فؤاد كان له عدد من الآراء القاسية تجاه جيل الغناء الجديد الذي ظهر فيما بعد، حيث إنه لم يكن يتقبل أي صوت جديد بسهولة ويرى أن جيله الفني والجيل الذي سبقه لا يعوض.

فى مقابلة تلفزيونية نادرة لمحرم فؤاد كان قد قيم عددًا من الأصوات الغنائية وكان على رأسها أمير الغناء العربي هاني شاكر الذي قال عنه «الفنان هاني شاكر لا يصلح إلا لتقديم أغاني أطفال، ولا يصلح لتقديم الأغاني الرومانسية، رأيي له تمن كبير جدًا وأرجو لما أقول رأي يؤخذ به مش كلام في الهوا، أنا شايف إن هاني شاكر يناسبه الغناء للأطفال، صوته في اللون ده هيخليه نجم، وممكن يقدم أفلام مع الأطفال فيها أغاني».

محرم فؤاد: عمرو دياب يغني بمبوطي على السمسمية

شدد محرم على أنه يحب ويحترم هاني شاكر قائلا «أنا من أشد المعجبين بهاني شاكر، ومش شايف أن صوته مناسب للأطفال بس، صوته من أروع الأصوات، أنا كمان زيك صريح جدًا، مش هحرجك عشان رأيك، واتضايقت منك لأنك مسمعتنيش»

وعن رأيه في الفنان علي الحجار، قال محرم فؤاد إنه يصلح ليكون قائد كورال: «علي الحجار ممتاز لكن لو كان في وسط كورال وقال أناشيد هيبقى ممتاز جدا».

أما عن عمرو دياب الذي كان قد ظهر بقوة وأصبح نجما لفئة الشباب، فسخر محرم قائلا: «أنا بصريح العبارة لو فكرت أنتج فيلم غنائي لشاب دلوقتىي مش لاقي، ولا حتى عمرو دياب ينفع، لا يمكن، هو ينفع يعمل واد بمبوطي في بورسعيد يغني بالسمسمية يبقى كويس أوي».