مقتل وإصابة 17 شخصا في حادث إطلاق نار بأمريكا

لقى شخصين اثنيين مصرعهم وأصيب 15 آخرين في حادث إطلاق نار في حفلة في الشارع بساجيناو في ميتشجان الولاية‏ الأمريكية الواقعة في شمال شرق البلاد، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وتعرفت الشرطة الأمريكية، على القتيلين وهما صبي يبلغ من العمر 19 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 51 عامًا.

اشتباكات بين رواد الحفلة أسفر عن إطلاق أعيرة نارية

وأشارت الشرطة الأمريكية، إلى اندلاع اشتباكات بين رواد الحفلة أسفر عن إطلاق أعيرة نارية، فيما بدأ أخرون بضرب العديد من الضحايا، مضيفة: وبينما كان الناس يفرون من مكان الحادث، أصيب كثيرون بعد أن صدمتهم سيارات، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

الوضع الطبي للضحايا غير معروف

ونقلت السلطات الأمريكية، جميع الضحايا الـ15 إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج، والوضع الطبي للضحايا غير معروف، فيما أشارت شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية، إلى عدم إلقاء الشرطة على مشتبه بهم في حادث إطلاق النار.

وفي 14 فبراير الماضي، لقى ما لا يقل عن 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون جراء فتح مسلح النار بجامعة ولاية ميتشجان، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.