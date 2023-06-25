توزيع صناديق أوراق امتحاني الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة بكفر الشيخ

مع الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، تحركت العديد من السيارات الخاصة بنقل صناديق أوراق امتحانات الثانوية العامة في محافظة كفر الشيخ، وذلك وسط إجراءات وحراسة أمنية مشددة، لضمان وصولها بوقت كافٍ إلى جميع مقار لجان للثانوية العامة على مستوي الإقليم، حيث بلغ عدد اللجان 79 لجنة، بينما يؤدي 25 ألفا و99 طالبا وطالبة امتحان مادتي الكيمياء لطلاب قسمي العلوم والرياضيات، ومادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، وذلك ضمن ماراثون الامتحانات للثانوية العامة من العام الجاري 2023.

تحرك فاعل لضمان سلامة الوصول

وكشف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، عبر تصريحات صحفية، أنه يراعي في تحرك صناديق أوراق اسئلة الامتحانات مبكراً، ضمن ماراثون الامتحانات لطلاب الثانوية العامة بالمحافظة، والتي يراعي في هذا الأمر ضمان وسلامة الصناديق الخاصة بامتحانات بما يضمن كسب مزيد من الوقت، وذلك قبل موعد إجراء الامتحانات بوقت كافٍ وأمن.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة ماراثون الثانوية العامة

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ إلى أنه كلف جميع المختصين لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، بهدف تذليل كافة العقبات توفير كل سبل الراحة والأمان لجميع الطلاب، علاوة علي التواصل الدائم والمستمر خلال فترة الامتحانات للثانوية العامة علي مدار اليوم من خلال غرفة عمليات مركزية ومقرها مديرية التعليم بالمحافظة وذلك مع الملاحظين والمراقبين للجان، بهدف العمل على تذليل وتسير أي مشكلات قد تحدث، لافتاً أنه تم التأكد من توافر التهوية الجيدة باللجان، وتوفير خدمات طبية بكل لجنة والبالغ عددهم 79 على مستوى محافظة كفر الشيخ.