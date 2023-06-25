بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية اليونانية

توجه اليونانيون، صباح اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد، وفتحت السلطات 21 ألف و634 مركز اقتراع.

وأمس السبت، بدأت الانتخابات البرلمانية في الخارج، في 102 مركز اقتراع، وهناك 9.92 مليون شخص على قوائم الناخبين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

مشاركة 32 حزبا في الانتخابات البرلمانية اليونانية

ويشارك في الانتخابات البرلمانية اليونانية 32 حزبا وائتلافا، ويتعين على اليونانيين انتخاب 300 نائب في البرلمان ذي الغرفة الواحدة لمدة 4 سنوات.

وسيتم توزيع 285 مقعدًا على 59 دائرة انتخابية في البلاد، فيما سيتم انتخاب 15 من القوائم الوطنية. وسيستمر التصويت حتى الساعة 07:00 مساء بالتوقيت المحلي «07:00 مساءا بتوقيت القاهرة»

والتصويت في الانتخابات اليونانية، إلزامي دستورياً، لكن لا توجد عقوبة لعدم المشاركة في الانتخابات.