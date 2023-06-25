رئيس «تنشيط السياحة»: جوارديولا سعيد بزيارة مصر.. ويلقى كل الرعاية والاهتمام

تحدّث عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، عن زيارة الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وأسرته إلى مصر، لقضاء عطلته الصيفية، قائلة إنّ أسرة جوارديولا سعيدة جدا بالزيارة، وجرى تلبية جميع طلباتهم خاصة «الحفاظ على الخصوصية».

وأضاف القاضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» مع الإعلامية ندى رضا، والمُذاع على شاشة «سي بي سي»، أنّه جرى الحفاظ على خصوصية الزيارة ولا يوجد أي مضايقات، مشيرًا إلى أنّ جوارديولا سعيد جدا بالاهتمام والعناية والرعاية والخصوصية، وسيبدأ رحلة دينية ستظل في ذاكرة عائلته فترة كبيرة.

وتابع رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنّ المدرب الإسباني جاء إلى مصر لقضاء عطلة الصيف مع أسرته، ومحبة في الاستماع بالحضارة المصرية، كأنّه يكافئ نفسه وأسرته، موضحا أنّ المدرب الإسباني اختار مصر وهذه رسالة للعالم أنّ مصر بلد آمنة وبها إمكانيات وتجربة سياحية رائعة، وأنّ مصر ملائمة للزيارات العائلية، فضلا عن أنّ هذه الزيارة «دعاية مجانية ولها مصداقية كبيرة».

وأوضح القاضي، أنّ الهيئة أعطت للأسرة هدية تذكارية لنسخة من قناع الملك توت عنخ آمون، والذى أبدى إعجابه الشديد به، ومن المقرر أن تتضمن الزيارة رحلة نيلية في الأقصر، تختتم بزيارة إلى معبد أبو سمبل بأسوان.