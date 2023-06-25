عاجل.. برنامج رحلة جوارديولا وأسرته على المركب الفضية من الأقصر لأسوان

قال أحمد فاروق، مدير المركب الفضية العائمة المقيم بها جوارديولا وأسرته لقضاء عطلتهم الصيفية بالأقصر، إن جوارديولا وصل المركب في تمام الثانية عشرة ظهر أمس وانبهر بالتجهيزات والاستعدادات التي كانت على شرف استقباله اليوم، إذ جرى وضع لافتات عليها صورته واسمه على كل مداخل المرسى الذي ترسو عليه الفضية العائمة وكذا تزيين المركب بصورته.

زيارة جوارديولا لمعبد الكاب

وأضاف فاروق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن جوارديولا سيبحر صباح اليوم في تمام الساعة الـ11 صباحا، بعد انتهاء زيارته للبر الغربي لمشاهدة المعالم الأثرية هناك، مثل معبد حتشبسوت ومقابر وادي الملوك والملكات ومعبد هابو وغيرها من المعالم الأثرية، ثم تتحرك المركب الفضية العائمة باتجاه محافظة أسوان، وسيكون برنامج الرحلة التحرك عصرا، ثم الوصول إلى معبد الكاب بين مديني إسنا وإدفو، وهو عبارة عن بقايا مدينة كبيرة، كانت مركزا دينيا هاما وعاصمة الإقليم الثالث في مصر العليا، وشهدت أيام مجد وعظمة منذ عصور ما قبل التاريخ إلى العصور البيزنطية.

زيارة جبل السلسلة ومعبد كوم أمبو

وتابع: تبحر الفضية جنوبا ثم تتوقف لزيارة منطقة جبل السلسلة الأثرية والتي تقع شمال مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، بنحو 20 كيلومترًا، وتنقسم إلى قسمين «جبل السلسلة غرب» و«جبل السلسلة شرق»، يفصل بينهما نهر النيل، ثم الإبحار جنوبا والتوقف لزيارة معبد كوم أمبو بمدينة كوم أمبو بأسوان، وهو معبد إغريقي- روماني، كُرّس لمعبودين اثنين، وارتبط المعبد أسطوريا بقصة الصراع بين المعبودين حورس وست.

يصل أسوان الأربعاء

واستطرد: نصل إلى أسوان يوم الأربعاء صباحا وننظم زيارة للمعالم الأثرية بالمحافظة ويبيت بها وينطلق من أسوان عائدا إلى بلده يوم الخميس.

زيارة جوارديولا للأقصر

يشار إلى أن معبد الكرنك، شهد صباح اليوم السبت، زيارة المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، هو وأسرته ضمن زيارته للأقصر لقضاء عطلته الصيفية، والتي تستمر 5 أيام بين الأقصر وأسوان، ويقيم جوارديولا في إحدى المراكب العائمة تسمى فضية ويبحر بها من الأقصر اليوم إلى أسوان، كما يُقام له حفل عشاء فاخر بمعبد الأقصر، ستكرمه لجنة تسويق السياحة الثقافية.