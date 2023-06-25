494 جنيها إيرادات فيلم 19 ب في يوم واحد

حقق فيلم 19 ب في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما أمس السبت، إيرادات تقدر بـ 494 جنيها، الأمر الذي يهدد بسحبه من دور العرض تمهيدًا لاستقبال أفلام عيد الأضحى 2023، وجاء إجمالي إيراداته على مدار عرضه في الأسابيع الثلاثة الماضية نحو 233 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أفلام عيد الأضحى 2023

تستقبل السينما أفلام عيد الأضحى 2023، أبرزها فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، وفيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، وفيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري.

أبطال فيلم 19 ب

19 ب بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، فدوي عابد، أحمد خالد صالح، تأليف وإخراج أحمد عبدالله السيد، إنتاج كلينك محمد حفظي، سبق وعرض فيلم 19 ب في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدورة الماضية، وحصد عددا من الجوائز.

قصة فيلم 19 ب

تدور قصة فيلم 19 ب، من خلال شخصية رجل عجوز يقوم بدوره سيد رجب، يعمل حارس فيلا مهجورة، وفجأة تنقلب حياته ويدخل في أزمة يدفع ثمنها غاليًا، وذلك بعد دخول شاب في حياته.