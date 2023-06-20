فيلم «19ب» مهدد بالسحب من دور العرض.. حقق ألف و553 جنيه في يوم

حقق فيلم «19ب» إيرادات منخفضة، وأصبح مهددا من خروجه من سباق الأعمال الفنية الأخرى، خاصة في ظل بدء المنافسة عيد الأضحي.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم 19 ب حقق أمس ألف و553 جنيه فقط، ما يؤدي إلى وقوع الفيلم تحت إطار الرفع من دور العرض.

أحداث فيلم «19 ب»

تدور أحداث فيلم «19 ب» حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية ومهجورة، يعتبرها بمثابة منزله، ولكن فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يعمل في الشارع المقابل، ما يجعل الحارس مضطرًا لمواجهة مخاوفه.

أبطال فيلم «19 ب»

يشارك في بطولة فيلم «19 ب» مجموعة من الفنانين، من بينهم سيد رجب، ناهد السباعي وأحمد خالد صالح، فدوى عابد ومجدي عطوان، وهو من تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد، وجرى عرض الفيلم عالميا للمرة الأولى بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفاز الفيلم المصري «19 ب» بعد عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي بـ3 جوائز.