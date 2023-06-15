فيلم «19 ب» يحقق 1400 جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

حقق فيلم 19 ب، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء، تقدر بـ ألف و414 جنيها، ليتراجع إلى المركز السابع في قائمة إيرادات الأفلام اليومية التي يتصدرها فيلم «شوجر دادي» والذي حقق إيرادات أمس تقدر بـ158 ألف و185 جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وجاءت حصيلة إيرادات «19 ب» على مدار عرضه خلال الأسبوعيين الماضيين لتقدر بـ220 ألف و146 جنيها.

سحب فيلم ساعة إجابة من السينما

وتم رفع فيلم «ساعة إجابة» بطولة غادة عادل وشريف سلامة من السينما، لتحقيقه إيرادات يومية ضعيفة، ليصبح عدد الأفلام الموجودة بالسينما 8 أفلام، بخلاف «شوجر دادي»، فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود، فيلم «بعد الشر» بطولة علي ربيع، فيلم «رهبة» بطولة أحمد الفيشاوي، فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، فيلم «ابن الحاج أحمد» بطولة شيكو، فيلم «مغامرات كوكو» بطولة بيومي فؤاد وشيرين رضا.

أبطال فيلم 19 ب

فيلم 19 ب، بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، ماهر خميس، مجدي عطوان، تأليف وإخراج أحمد عبدالله السيد، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي، وسبق وشارك ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الماضية، وحصد جوائز أفضل فيلم عربي، ولجنة التحكيم الدولية فيبرسي، وحصد مدير التصوير مصطفى الكاشف على جائزة أفضل إسهام فني في المسابقة الفنية.

قصة فيلم 19 ب

تدور قصة الفيلم من خلال شخصية حارس فيلا مهجورة، ويجسدها الفنان سيد رجب، الذي يعيش في هدوء بعيدًا عن الأزمات، لكن تحدث مواقف تشعل الأحداث وتتزايد الصراعات.