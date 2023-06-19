تعرف على إجمالي إيرادات فيلم «19 ب» للمخرج أحمد عبد الله السيد

ما زال فيلم «19 ب» للمخرج أحمد عبد الله السيد، ينافس في دور العرض، حيث قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، إن فيلم «19 ب» من بطولة سيد رجب، حقق أمس ألفا و271 جنيها فقط .

أحداث فيلم «19 ب»

تدور أحداث فيلم «19 ب» حول حارس مسن يعيش في فيلا متداعية ومهجورة، يعتبرها بمثابة منزله، ولكن فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يعمل في الشارع المقابل، وهو ما يجعل الحارس مضطرًا لمواجهة مخاوفه، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم من بينهم سيد رجب، ناهد السباعي وأحمد خالد صالح، فدوى عابد ومجدي عطوان، وهو من تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.

معلومات عن الفيلم المصري «19 ب»

وقد حقق فيلم 19 ب نجاحاً كبيراً، حيث فاز الفيلم المصري «19 ب» بعد عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي بـ3 جوائز، إذ منحت إدارة المهرجان المنتج محمد حفظي جائزة أفضل فيلم عربي عن الفيلم، وقيمتها 10 آلاف دولار، كما أعلنت لجنة جائزة «الفبريسي» عن فوز الفيلم بجائزتها، إضافة إلى حصول مدير التصوير مصطفى الكاشف، على جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني.