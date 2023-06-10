200 ألف جنيه إجمالي إيرادات فيلم «19 ب» بعد أسبوع من عرضه بدور السينما

جاء إجمالي إيرادات فيلم 19 ب، منذ انطلاق عرضه بالسينما الأسبوع الماضي 198 ألفًا و400 جنيه، ويحتل المركز السادس في قائمة الإيرادات اليومية، إذ يسبقه في القائمة أفلام شوجر دادي بطولة ليلى علوي، يوم 13 بطولة أحمد داود، بعد الشر بطولة علي ربيع، رهبة بطولة أحمد الفيشاوي، هارلي بطولة محمد رمضان، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم «19 ب»

يشارك في بطولة فيلم 19 ب، سيد رجب، ناهد السباعي، وأحمد خالد صالح، وفدوى عابد، وماهر خميس، ومجدي عطوان، من تأليف وإخراج أحمد عبدالله السيد، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم من خلال شخصية حارس فيلا مهجورة، ويقوم بدوره سيد رجب، يعيش في عالمه الهادئ، حتى تتبدل الأحوال وتنقلب حياته رأسًا على عقب بسبب شاب ويقوم بدوره أحمد خالد صالح.

مهرجان القاهرة السينمائي

تم عرض فيلم «19 ب» ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي لدورته 44 العام الماضي، وحصد جائزة أفضل فيلم عربي، وجائزة لجنة التحكيم الدولية فيبرسي، وحصد مدير تصوير الفيلم مصطفى الكاشف على جائزة أفضل إسهام فني في المسابقة الفنية.