«الحكومة»: الدولة تحترم حرمة الموتى.. وبدأنا إنشاء 20 ألف مقبرة بديلة

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مقابر صلاح سالم شهدت حرصه على اصطحاب أكبر عدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة والصحفيين، ليروا الحال الذي وصلت إليه هذه المقابر التي تسعى الدولة إلى نقلها.

سعد: المياه الجوفية دمرت الكثير من المقابر

وأضاف «سعد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «المياه الجوفية دمرت الكثير من المقابر، لدرجة أن أصحابها بدأوا يستخدمون درجات سلالم لدفن موتاهم، كما أن المياه الجوفية أثرت على مقابر أخرى، حيث أخرجت بعض الرفات والجثث من باطن الأرض: «هذه المشكلة لا تليق بحرمة موتانا، وعندما نتحدث عن حرمة الموتى نقصد أي شخص مدفون هناك».

إنشاء 20 ألف مقبرة بديلة

وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: «احترامنا لحرمة الموتى هو ما جعل الدولة تشرع في إقامة وإنشاء 20 ألف مقبرة بديلة، وهذه المقابر سيتم نقل الرفات إليها، وتتكفل الدولة بالمصروفات الخاصة بالنقل ومصروفات إقامة هذه المقابر على الدولة ومنحها لأصحاب المقابر التي سيتم إزالتها».

وواصل: «حلول متكاملة تعرف عليها المرافقون لرئيس الوزراء في جولته اليوم، وهذه الحلول تستهدف التعامل مع الاهتراء الذي وصلت إليه المنطقة بسبب المياه الجوفية والمياه الأخرى بشكل لا يليق بأن تستمر كمقبرة تضم رفات موتانا».