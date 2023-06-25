عقد ندوات بالمساجد الكُبرى بكفر الشيخ ️عن سنُة الأضحية وآداب صلاة العيد اليوم

تنطلق اليوم الأحد 6 ندوات بالمساجد الكُبرى بمحافظة كفر الشيخ، عن سنُة الأضحية وآداب صلاة العيد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

عقد ندوات ومحاضرات توعوية بالمساجد الكُبرى على مستوى كفر الشيخ

ومن جهته، أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّه يتم عقد ندوات ومحاضرات توعوية بالمساجد الكُبرى على مستوى محافظة كفر الشيخ، عن سنُة الأضحية وآداب صلاة العيد، وذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وفي ضوء بيان سماحة الإسلام ويُسر تشريعاته.

أسماء المساجد التي يتم عقد ندوات سنُة الأضحية وآداب صلاة العيد بها

وأوضح «بسيوني»، إنّ المساجد التي يتم عقد ندوات سنُة الأضحية وآداب صلاة العيد بها هي كالتالي: «الفتح، والخياط، والزهور، والفلاحين، والملك»، بإدارة أوقاف كفر الشيخ، ومسجد «إبراهيم الدسوقي»، بإدارة أوقاف دسوق، ويُحاضر بها عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعُلماء وزارة الأوقاف، بإشراف ومتابعة الشيخ عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالمديرية.

انطلاق 150 ندوة بالمساجد الكُبرى بالجمهورية

وأعلنت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، عن انطلاق 150 ندوة بالمساجد الكُبرى بالجمهورية، اليوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023، عن سنُة الأضحية وآداب صلاة العيد.