«أمن الطرق السعودية»: دخول مكة والمشاعر دون تصريح حج «ممنوع»

أكد قائد المهام والتدخل السريع في القوات الخاصة بأمن الطرق بالمملكة العربية السعودية، العقيد محمد القرني، اليوم الأحد، إحكام السيطرة الأمنية على مداخل مكة المكرمة لعدم السماح بالحج من دون تصريح.

وقال العقيد القرني، في تصريح خاص لقناة الإخبارية السعودية، إنّه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين لأنظمة الحج، حيث تعمل قوات أمن الطرق بالمملكة العربية السعودية على رفع مستوى السلامة المرورية لقوافل ضيوف الرحمن.

اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين لأنظمة الحج

وكانت المديرية العامة للجوازات في السعودية، أعلنت أمس السبت وصول أكثر من 1.6 مليون شخص حتى الجمعة الماضي، إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام.