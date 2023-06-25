إحالة متهم بغسل 75 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي للمحاكمة

قررت جهات التحقيق إحالة شخص بتهمة غسل 75 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة للمحاكمة، بعدما تبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات الشرطة ارتكاب المتهم للجريمة.

الاتجار في النقد الأجنبي

أما عن تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة القاهرة، فقد كانت البداية عندما توصلت تحريات الشرطة إلى قيام شخص مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه بتأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية.

توصلت تحريات الشرطة إلى أن المتهم قام بوضع بعض تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت الأموال بـ 75 مليون جنيه تقريبا.

العقوبة القانونية المتوقعة

أما عن العقوبة القانونية طبقًا لقانون العقوبات، أوضح محمود عبدالله المحامى بالنقض لـ«الوطن» أنَّ المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال نصت على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».