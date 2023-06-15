القبض على متهم بتبييض 10 ملايين جنيه من حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي

أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص في الإسكندرية لقيامه بغسل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.

وحاول غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات، وشراء السيارات والدراجات النارية، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.