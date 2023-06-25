10 طرق لحفظ لحوم الأضاحي بعيدا عن التعفن.. «ابعدي عن التوابل»

مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بالتعرف على الطرق الصحيحة لحفظ لحوم الأضاحي من التعرض للتعفن، من أجل المحافظة عليها لفترات طويلة ولحين وقت استخدامها.

وقدم جهاز حماية المستهلك من خلال صفحته على «فيس بوك»، نشرة استرشادية للمواطنين حول الطرق الصحيحة لحفظ اللحوم، خلال فترات العيد، سواء لحوم الأضاحي أو اللحوم التي تم شراؤها هذه الأيام لاستخدامها خلال أيام العيد، وذلك على النحو التالي:

طرق حفظ لحوم الأضاحي من التعفن

- يفضل التجميد السريع للحوم في أكياس مخصصة.

- يفضل أن تكون اللحوم المعدة للحفظ، ذات نسبة دهن أقل.

- تجنب وضع أي توابل أو ملح الطعام على اللحوم قبل التجميد.

- يجب العلم أن اللحوم المفرومة صلاحيتها أقل من اللحم المجمدة غير المفرومة.

- الحرص على تجميد اللحوم النيئة فور التقطيع حتى لا تتعرض للتلوث بالميكروبات.

- عند استخراج اللحوم من الفريز لاستخدامها، يفضل الصهر البطيء وليس السريع.

- يجب عدم تجميد نفس اللحوم وصهرها أكثر من مرة.

نصائح المعهد القومي للتغذية لحفظ لحوم الأضاحي

وفى نفس السياق، قدم أيضا المعهد القومي للتغذية عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، عدة طرق أخرى لحفظ اللحوم.

- التأكد من أنّ الأكياس التى يتم بها حفظ اللحوم سليمة تماما، لأن الأكياس المقطوعة تساهم في تكون البكتيريا خلال التخزين.

- اللحوم الذي سيتم طهيها خلال 3-5 أيام، يجب حفظها في رف الثلاجة أسفل الفريزر وذلك لأنه الأكثر برودة.

- ممنوع غسل اللحوم الذي سيتم تجميدها.