طرق حفظ وتخزين اللحوم استعداد لعيد الأضحى

مع اقترب عيد الأضحى المبارك، يستعد الكثير من المسلمين لذبح الأضحية تقرّبا لله وابتغاء مرضاته، وعن طرق التخزين الصحيح لحفظ لحوم الأضاحي، دون أن تتعرض لأي تلف، وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» الخطوات الصحيحة لحفظ لحوم الأضاحي، وفق ما كشفت عنه الدكتورة داليا سامي، استشاري طب التغذية ورئيس وحدة التنمية بالمعهد القومي للتغذية، عبر الصفحة الرسمية للمعهد.

طرق حفظ وتخزين اللحوم استعداد للعيد

- يجب التخزين في أكياس مخصصة للحفظ، تجنبا لتعفّن اللحوم، وهي متوافرة في السوبر ماركت.

- يجب التأكد من أنّ الأكياس سليمة تماما، فالمقطوعة تساعد على تكون البكتيريا في اللحوم خلال التخزين.

- حفظ اللحوم سريعا بعد تغليفها في الديب فريزر.

- ممنوع وضع أي توابل أو ملح على اللحوم المراد حفظها مجمّدة.

- اللحوم الذي لا يتم تجميده، يجب طهيه خلال 3 لـ5 أيام من البقاء على رف الثلاجة أسفل الفريزر مباشرة.

- ممنوع غسل اللحوم قبل تجهيزها للتخزين.

- ممنوع إعادة اللحم المجمد إلى الفريزر حال التراجع عن استخدامه.