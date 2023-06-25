«أزهرية الإسكندرية»: امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الثانوية من المنهج 

تابع علاء الدين العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، والمشرف العام على امتحانات الشهاده الثانوية الأزهرية بالإسكندرية، والدكتورة ندى عصام موفد قطاع المعاهد الأزهرية، إجراءات امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي، والذي يعد آخر امتحان يؤديه الطلاب قبل إجازة عيد الأضحى المبارك للقسم الأدبى، مؤكدين عدم ورود أي شكاوى.

وبحسب بيان المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، فإنه تم متابعة خروج الأسئلة من ديوان عام المنطقة، وكذلك سير الامتحانات في لجان معهد بنين القويرى التابع لإدارة غرب التعليمية، ومعهد بنين الإسكندرية وسموحة التابعين لإدارة وسط التعليمية.

أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية مطابقة للمنهج

وأكدت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، عدم وجود شكوى من الطلاب والطالبات بشأن أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية، والتي جاءت مطابقة للمنهج.

وتابع «العريان» و«عصام»، سير العملية الامتحانية، مؤكدين ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات في جو يملؤه الهدوء والاستقرار والطمأنينة.