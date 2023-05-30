المنطقة الأزهرية بالإسكندرية: إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الخميس

اختتمت منطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الثلاثاء تصحيح أوراق الامتحانات والإجابة للشهادتين الابتدائية والإعدادية، وبدأت عمليات الرصد واعتماد النتيجة، وسيجري إعلانها يوم الخميس مع نهاية الأسبوع الجاري، وذلك وفقا لما أكده الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية.

وقال «خميس»، إنه تم المرور على مركز التصحيح ومتابعة العمل للاطمئنان على صحة تصحيح أوراق الإجابات، وسيتم اليوم الانتهاء من التصحيح.

انتهاء التصحيح وإعلان نتيجة أزهرية الإسكندرية

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، في بيان اليوم، أنه شدد على ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للمصححين ليتم التصحيح فى جو يملؤه الهدوء والاستقرار والطمأنينة.

بدء عمليات رصد نتيجة أزهرية الإسكندرية

وأوضح أنه جرى المرور على كنترول الشهادة الابتدائية والإعدادية بمختلف المواد للاستعداد لعملية الرصيد، وسرعة اعتماد النتيجة النهائية ومن ثم إعلانها.

جاء ذلك برفقة سلامة القط، مدير التعليم الاعدادي، ومصطفى البهي، مدير التعليم الابتدائي، وإسماعيل أنور، مدير العلاقات العامة والإعلام لمنطقة الإسكندرية الأزهرية.