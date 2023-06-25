«DMC» تبرز تقرير الوطن: السماوات المفتوحة تنتظر انطلاق «سات 2»

عرض برنامج «8 الصبح»، من تقديم آية جمال الدين، على قناة DMC، تقرير الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بانطلاق القمر الصناعي «سات 2»، بعنوان السماوات المفتوحة تنتظر انطلاق «سات 2»»، وآخر حول جهود وزارة الاتصالات في قرى حياة كريمة وغيرهما من الإسهامات، وذلك بعنوان «قطاع الاتصالات.. بوابة عبور مصري للمستقبل».

استثمارات مشتركة بين مصر والصين

وعلقت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، على انطلاق القمر الصناعي سات 2، قائلة: «تسلمنا النموذج الكهربائي والميكانيكي من دولة عملاقة كالصين، وهذا دليل على الاستثمارات المشتركة بين الدولتين»، مشيرة إلى أن مصر بدأت تؤسس مساحة التمكن في علوم الفضاء، إذ نمتلك في محافظة بني سويف أول كلية متخصصة في علوم الملاحة بالشرق الأوسط.

فوائد القمر الصناعي «سات 2»

وأضافت «البرديني»، خلال حوراها لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم أية جمال الدين، على قناة DMC، أن القمر الصناعي الذي يجرى إطلاقه «سات 2» له فوائد عديدة في مجالات مختلفة، مثل: استصلاح الأراضي وحمايتها من التعديات فضلا عن كل أعمال الطقس والمناخ ومحاربة تغير المناخ وغيرهم.