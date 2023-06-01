«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن سادس محاولة كورية شمالية لإطلاق قمر صناعي عسكري

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا عن تفاصيل المحاولة السادسة لكوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري.

وذكر التقرير أن: « كوريا الشمالية التي خاضت 6 محاولات لإطلاق قمر صناعي أولها كان في 2016 أعلنت فشل إطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري إلى الفضاء، بعد تعطل المرحلة الثانية من عملية الإطلاق بسبب عدم استقرار المحرك ونظام الوقود، مما أدى إلى سقوطه في البحر».

وأوضح التقرير أن: «كوريا الجنوبية أدانت إطلاق جارتها الشمالية قمر استطلاع باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية، وأكد مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية خلال اجتماع عاجل له، أنه يراقب عن كثب إمكانية إطلاق بيونج يانج قمرا صناعيا آخر، مشددا على أن الإطلاق يعد انتهاكا خطيرا لقرارات الأمم المتحدة».

صاروخ كوريا الشمالية اختفى بعد إطلاقه

ولفت التقرير إلى أن: « المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو أعلن أن الصاروخ اختفى بعد إطلاقه بنحو 7 دقائق»، موضحا أن الحكومة أطلقت تحذيرا للسكان بالإخلاء كإجراء وقائي.

وكشف التقرير عن: «إدانة الولايات المتحدة لاستخدام كوريا الشمالية تكنولوجيا إطلاق الصواريخ البالستية، وإعلان البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفريق الأمن القومي يقيم وضع كوريا الشمالية بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء، ومشيرا إلى أنه لم يتم إغلاق باب الدبلوماسية أمام بيونج يانج شرط توقفها عن إجراءاتها الاستفزازية».