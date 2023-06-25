طرح 1.5 طن أسماك بسعر 40 و50 جنيها للكيلو في بيلا والحامول بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، طرح 1.5 طن أسماك بلطي، من إنتاج مزارع الثروة السمكية أمام الجمهور، اليوم الأحد، بمدينتي بيلا والحامول، أمام منفذ القوات المسلحة ببيلا الجديد المجاور لبنزيون، وأمام مجلس مدينة الحامول، على أن يتم بيع الكيلو من الدرجة الأولى بـ40 جنيها، والسوبر بـ50 جنيها.

توفير الأسماك بأسعار مخفضة في الأسواق

جاء ذلك في إطار توفير الأسماك بأسعار مخفضة في الأسواق من إنتاج مزارع الثروة السمكية بمدن ومراكز المحافظة، على أن يتم الإعلان عن ذلك تباعاً.

يُذكر، أنّه سبق توفير 1.5 طن أسماك بمدينتي كفر الشيخ ودسوق، يوم 8 يونيو الجاري، ولاقى ذلك توافدا كبيرا من الأهالي على شرائه.