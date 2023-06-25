افتتاح المؤتمر السنوي العشرين للجمعية العلمية للشعب الهوائية بالإسكندرية

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أعمال المؤتمر السنوي العشرين للجمعية العلمية المصرية للشعب الهوائية، برئاسة الدكتور طارق صفوت، أستاذ الصدر بجامعة عين شمس، وذلك بحضور الدكتور علي عبد المحسن، عميد كلية الطب، والدكتور عصام جودة، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة الإسكندرية، ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد حنتيرة، نائب رئيس المؤتمر، والدكتور أحمد يوسف، رئيس قسم الصدر، والدكتور أيمن بعيص، نائب رئيس المؤتمر، ولفيف من أساتذة وعلماء الصدر والحساسية من مختلف الجامعات المصرية وجمعيات الصدر والحساسية والباطنة والعناية المركزة، والدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

وأكد الدكتور علي عبد المحسن، عميد كلية الطب، أن قسم الصدرية بكلية الطب جامعة الإسكندرية يقدم نشاطا كبيرا وملحوظا في البحث العلمي والمؤتمرات العلمية لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين، مشيرا إلى كثافة الحضور في المؤتمر والتى تعد شهادة نجاح له، وأكد أن حضور الدكتورعبد العزيز قنصوة لكافة المؤتمرات الطبية العلمية يعد رسالة دعم تشجيع من إدارة الجامعة لكلية الطب وتخصصاتها المختلفة.

المؤتمر يناقش حالات مرضية نادرة

فيما أكد الدكتور عصام جودة، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة الإسكندرية، أن المؤتمر هذا العام يناقش حالات مرضية نادرة عرضت أشعاتها وتحاليلها عن طريق الكمبيوتر وشاشات العرض، حيث تم التعليق عليها بواسطة نخبة من الأساتذة المتخصصة، مضيفا أن المؤتمر ناقش أيضا مواضيع السدة الرئوية والحديث في علاج الحساسية والربو واستخدام المناظير الضوئية في تشخيص وعلاج الأورام الرئوية المختلفة، فضلا عن مناقشة تشخيص وعلاج الجلطات الرئوية وعلاج مرض السدة الرئوية واستخدام جهاز polysomnogram في تشخيص المرض.

اقتصاديات العلاج

وأشار الدكتور أحمد يوسف، رئيس قسم الصدر، أن المؤتمر ناقش أيضا اقتصاديات العلاج وكيفية الوصول إلى التشخيص والعلاج الأمراض المختلفة بطريقة اقتصادية ووضع ضوابط وخطوط عريضة للعلاج guidiness، كما تم عمل ورشة عمل تعليم أساسيات وفنون استعمال المناظير الضوئية Bronchoscipes & thoracoscopes وذلك تحت إشراف مجموعة من العلماء والأساتذة بنظام Hands on أي التعليم العملي.

تعاون كبير بين وزارة الصحة والكليات الطبية

وأشارت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن هناك تعاون كبير بين وزارة الصحة وكليات ومعاهد القطاع الطبي الستة بجامعة الإسكندرية، لتقديم خدمة طبية متميزة لكافة المواطنين.