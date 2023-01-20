التوعية بمخاطر تعاطي المخدرات.. حماية الشباب تبدأ بالتوعية

فى أكتوبر 2022 أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملة للتوعية بمخاطر تعاطى المخدرات، وذلك إيماناً منها بدور الإعلام فى الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته.

وترتكز الحملة، التى ستنطلق عبر وسائل المتحدة الإعلامية المتنوعة، على توعية المصريين فى البيوت بشكل علمى لاكتشاف وجود متعاطى مخدرات، والتعامل معه، ووسائل العلاج المختلفة، وتوعية الأجيال الجديدة منذ الصغر بخطورة المخدرات وتسببها فى تدمير الكثير من الأسر، حيث إن مواجهة الإدمان وتعاطى المخدرات بالتوعية لا يقل أهمية عن مواجهة الشائعات التى تهدف إلى تدمير الدولة، ولا تقل أهمية عن مواجهة الإرهاب، والتعامل مع وجود متعاطى مخدرات فى المنزل له أساليب وطرق علمية.

توعية الجمهور عبر المتخصصين وذوي الخبرة

واعتمدت «المتحدة للخدمات الإعلامية» فى حملتها على توعية الجمهور عبر المتخصصين وذوى الخبرة، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والأخلاقية للإعلام فى تناول مثل هذه الموضوعات المهمة. وقال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن الحملة التوعوية التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتوعية بمخاطر تعاطى المخدرات والإدمان جاءت فى وقتها، لأن الإعلام دوره مؤثر.

وأشار فى تصريحات لـ«الوطن» إلى أن استطلاع الرأى الذى تم إجراؤه على الشباب أثبت أن 72% من الشباب يتلقون معلوماتهم عن قضية المخدرات من وسائل الإعلام، قائلاً: الإعلام يكمل معنا الجهد لحملات «أنت أقوى من المخدرات»، مما يضمن استدامة الحملات بشكل كبير.

إدخال قضية المخدرات بعدد من خطوط الدراما

ولفت إلى أنه من خلال حملة «المتحدة» يمكن إدخال قضية المخدرات بعدد من خطوط الدراما، كما سيكون له تأثير كبير، مؤكداً أنه سيتم التعاون مع الشركة المتحدة لتطوير الرسائل وفقاً لأبحاث ودراسات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وشدد «عثمان» على أن مبادرة الشركة المتحدة تتكامل مع جهود وزارة التضامن وأنشطتها التوعوية عن أضرار تعاطى المخدرات التى يجرى تنفيذها فى 4500 مدرسة و276 كلية ومعهداً عالياً بـ55 جامعة حكومية وأهلية وخاصة على مستوى الجمهورية، فضلاً عن تنفيذ 400 نشاط متنوع لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات من خلال تنفيذ أنشطة بأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة.