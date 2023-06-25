«الثقافة»: 14 عرضا على مسارح الدولة في عيد الأضحى

يُنفذ قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد ‏جلال ‏والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، -من خلال ‏مسارح ‏البيت-، خطة عروضه المسرحية، والتي تشمل تقديم (١٤ ‏عرضاً ‏مسرحياً) ، وذلك اعتباراً من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك‎.‎

تفاصيل عروض مسرح الدولة

حيث تُقدم على خشبة المسرح القومى، مسرحية "سيدتى ‏أنا"، ‏إعداد وإخراج محسن رزق، بطولة "داليا البحيري، نضال ‏الشافعي، ‏فريد النقراشي، محمد دسوقي، أمينة سالم"، بالثامنة ‏والنصف مساءً‎.‎

ويستضيف المسرح الكبير بمسرح السلام بالقصر العينى، ‏مسرحية ‏‏"خطة كيوبيد"، تأليف وأشعار عبدالله الشاعر، وإخراج ‏أحمد فؤاد، ‏بطولة "عبد المنعم رياض، نوال سمير، كريم الحسيني، ‏أمنية ‏حسن"، فى السابعة مساءً، يعقبه فى التاسعة والنصف مساءً، ‏على ‏ذات المسرح، مسرحية " عجيب وعجيبة"، تأليف سعيد ‏حجاج، ‏إخراج محمد الصغير، بطولة "سيد الرومي، ماهر محمود، ‏إيهاب ‏بكير، دعاء رمضان‎".‎

ويُعرض على قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام، ‏مسرحية ‏مونودراما "سيب نفسك"، تأليف مارك انجيا، ترجمة د. ‏نبيلة ‏حسن، دراماتورج وإخراج د. جمال ياقوت، بطولة الفنانة ‏فاطمة محمد ‏علي، فى الثامنة والنصف مساءً‎.‎

وعلى مسرح ميامي بوسط البلد، تُقدم مسرحية "طيب ‏وأمير"، ‏تأليف أحمد الملوانى، إخراج محمد جبر، بطولة "عمرو ‏رمزي، هشام ‏إسماعيل، تامر فرج، أحمد السلكاوي، رشا فؤاد، ‏نهى لطفي، ‏شريف حسني، شيماء عبد القادر، محمود الهنيدي، ‏محمود فتحي ‏ونجوم المسرح الكوميدي، في الثامنة والنصف مساءً‎.‎

كما يُعرض بالمسرح العائم الصغير بالمنيل، مسرحية ‏‏"ياسين ‏وبهية"، تأليف نجيب سرور، وإخراج يوسف مراد منير، ‏بطولة ‏‏"حازم القاضي، إيمان غنيم، يوسف مراد، آية أبو زيد، ليلى ‏مراد، ‏كريم طارق، بهاء سليمان، أحمد شحاتة، مصطفى علاء، ‏محمد ‏البرنس، حسام حسن، أحمد عادل، ريمون أشرف، صابر ‏علي"، في ‏الثامنة مساءً‎.‎

وتُقدم قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، مسرحية ‏‏"بيت ‏روز"، تأليف وإخراج محمود جمال الحديني، تمثيل "سالي ‏سعيد، ‏نادية حسن، سماح سليم، هاجر حاتم، بالاشتراك مع مريم ‏عيد"، ‏في السابعة والنصف مساءً‎.‎

كما تستضيف قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة، مسرحية ‏‏"باب ‏عشق"، تأليف إبراهيم الحسيني، وإخراج حسن الوزير، ‏تمثيل ‏‏"ماهر محمود، هالة ياسر، فكري سليم، أحمد حسن، محمد ‏أمين، محمد ‏صلاح، إسلام بشبيشي، دنيا عوني"، في التاسعة ‏والنصف مساءً‎.‎ويُقدم مسرح الغد بالعجوزة مسرحية "ستوكمان"، تأليف ‏ميخائيل ‏وجيه، وإخراج د. أسامة رؤوف، بطولة "ياسر عزت، ريم ‏أحمد، ‏محمد دياب، نائل على"، في التاسعة مساءً‎ .‎

وعلى مسرح أوبرا ملك برمسيس، تُعرض مسرحية ‏‏"قبل ‏الخروج"، تأليف وأشعار محمد زناتي، وإخراج هانى السيد، ‏بطولة ‏‏"شريهان قطب، محمد عبد الوهاب، لمياء جعفر، محمد الغباشي" ‏في ‏الثامنة مساءً‎.‎

ويُقدم مسرح متروبول، مسرحية "جنة كوكي"، تأليف على ‏أبو ‏سالم، وإخراج صفوت صبحى، بطولة "بثينة رشوان، جلال ‏عثمان، ‏محمود حسن، كمال زغلول، مونى، شيماء عبد الناصر، ‏نادية ‏الشويخ"، وذلك في السابعة والنصف مساءً‎.‎

ويُقام على مسرح القاهرة للعرائس، العرض المسرحي "فركش ‏لما ‏يكش"، تأليف وإخراج شوقى حجاب، ديكور وعرائس ‏وملابس ‏آيات خليفة، نحت عرائس وماسكات محمد كشك، مُخرج منفذ، ‏لطفي ‏السيد، في السابعة والنصف مساءً‎.‎

وعلى مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، تُقدم مسرحية ‏‏"همام ‏وعصابة الضباع"، تأليف وإخراج إيهاب مبروك، تمثيل ‏‏"رضا ‏إدريس، إبراهيم الملاح، إيهاب يونس، ايهاب مبروك، يحيى ‏عرفة، ‏محمد جابر، مهند مختار، جهاد محمود، يحى حسن، كامل ‏ابو ‏الفتوح"، والأطفال "مريم إيهاب، نورسين، لارا سيد عادل، ‏بياترس ‏أسامة"، في الثامنة مساءً‎ .‎

ويُقدم على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، العرض ‏المسرحي ‏‏"مغامرات جيمو"، تأليف صلاح متولي، إخراج محمد ‏عشري، بطولة ‏‏"كريم الحسيني، إسراء حامد، رندا جمال، عصام ‏مصطفى، كريم محمد ‏سعد"، ومن أبناء مسرح الشمس "شذا محسن، ‏معتصم جودة"، في ‏الرابعة عصرا .ً

البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

كما ينظم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة ‏الفنان ‏أحمد الشافعي، فعاليات متنوعة خلال عيد الأضحى، بمجموعة ‏متنوعة ‏من عروض السيرك بالمحافظات، خلال أيام عيد الأضحى ‏المبارك، ‏حيث تنطلق للمرة الأولى من نوعها، حفلات السيرك ‏القومي ‏بالعريش، بحفلة واحدة يومياً، ابتداءً من أول أيام العيد، في تمام 9 ‏مساءً‎.

ويفتتح السيرك القومي بالعجوزة، أولى عروض الموسم الجديد، ‏بإقامة حفلة ‏واحدة، بأول أيام العيد، في تمام 9 مساءً، ثم يُقام ‏حفلتان يومياً ‏خلال باقي أيام العيد، الأولى 5 مساءً، والثانية 9 ‏مساءً‎. ‎

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كما يفتتح السيرك القومي بجمصة، عروضه، في ثاني أيام العيد ‏، ‏بواقع حفلة واحدة يومياً في 10 مساءً‎.‎