«الثقافة» تطلق 8 عروض مسرحية ضمن موسم عيد الفطر.. بدءا من الليلة

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مسرح ميامي بوسط البلد، بعد انتهاء أعمال تجديده وتطويره، بتقديم العرض المسرحي الجديد «طيب وأمير»، والمأخوذ عن تراث نجيب الريحاني، وبديع خيري، ومعالجة محمد الملواني، وإخراج محمد جبر، وذلك في تمام الثامنة والنصف مساءً، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الفطر المبارك.

عروض مسرحية للكبار والأطفال

وقال المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، في تصريحات صحفية، إن وزارة الثقافة تقدم ثمانية عروض لمختلف فرق البيت الفني للمسرح، على مسرح الدولة احتفالا بعيد الفطر المبارك وتبدأ جميع العروض من ثاني أيام العيد.

ومن بين العروض «خطة كيوبيد»، إنتاج فرقة المسرح الحديث تأليف وأشعار عبد الله الشاعر وإخراج أحمد فؤاد، وذلك على مسرح السلام في السابعة مساءً، وتقدم نفس الفرقة عرض «سيب نفسك» من تأليف مارك إيجيا وإخراج جمال ياقوت، بقاعة يوسف إدريس بمسرح السلام في تمام الثامنة والنصف مساءً.

كما تتضمن العروض، عرض «بعد آخر رصاصة»، إنتاج فرقة مسرح الغد، وتأليف علي عبد النبي الزيدي، وإعداد وإخراج شريف صبحي، وذلك على مسرح الغد بالعجوزة في تمام التاسعة مساءً، فضلا عن عرض «بيت روز» من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، تأليف وإخراج محمود جمال حديني، بقاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة بالعتبة في تمام السابعة مساءً.

مسرحيات في الإسكندرية

وفي الإسكندرية، من المقرر انطلاق العرض المسرحي «الملك همام وعصابة الضباع»، إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، تأليف واخراج إيهاب مبروك، وذلك على مسرح ليسيه الحرية في تمام الثامنة مساءً، إلى جانب عرض «عروستي»، لفرقة مسرح القاهرة للعرائس من تأليف محمد بهجت وإخراج محمد نور، وذلك على مسرح القاهرة للعرائس في تمام السابعة مساء، وكذلك عرض «جنة كوكي»، فرقة المسرح القومي للأطفال ومن تأليف وأشعار على أبو سالم، وإخراج صفوت صبحي، وذلك على مسرح متروبول بالعتبة.