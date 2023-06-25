جامعة أسيوط تبحث مع نقابة التمريض سبل سد العجز داخل المستشفيات

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وفداً من النقابة العامة للتمريض، بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، وذلك بحضور الدكتور علي مهران أستاذ أمراض الذكورة بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب بالجامعة، وعضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة الصحة بالمجلس.

وتضمن الوفد الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، وعضو الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعضو مجلس الشيوخ ، والأستاذة نبيلة هاشم نقيب التمريض بأسيوط، والأستاذ عبده رفعت وكيل النقابة العامة للتمريض .

النهوض بالمنظومة الصحية

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد المنشاوي، الدور المهم والحيوي لمهنة التمريض، بوصفها من أهم المهن الإنسانية، ولها إسهاماتها في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى، وتكامل دورها مع الفريق الطبي؛ من أجل النهوض بالمنظومة الصحية، وهو ما توليه الدولة المصرية أهمية قصوى؛ لارتباطه بحياة المواطن المصري، بوصف أن التمريض خط الدفاع الأول عن المريض.

زيادة أعداد المرضى

وأكد رئيس جامعة أسيوط، أهمية التعاون المثمر مع نقابة التمريض؛ من أجل سد العجز في هيئة التمريض داخل المستشفيات الجامعية، واستيعاب الزيادة المتلاحقة في أعداد المرضى المترددين عليها، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على دعم قطاع التمريض بكافة احتياجاته، وإعداد ممرضين على أعلى درجة من الكفاءة والخبرة؛ من خلال توفير التدريب، والتعليم المستمر لهم؛ بما يصب في النهاية لمصلحة المرضى، والخدمات الطبية المقدمة، مشيرًا إلى أن كلية التمريض بجامعة أسيوط، من الكليات التي تضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس.

القيادة المتميزة

ومن جانبه، أوضح الدكتور علي مهران، أن الزيارة جاءت في إطار احتفالات نقابة التمريض باليوم العالمي للتمريض، في شهر مايو من كل عام، وحرصها على تكريم مختلف القيادات المتميزة بقطاع التمريض، والبالغين منهم السن القانونية للمعاش، وشهداء التمريض، فضلاً عن الممرضين الشباب من مختلف المستشفيات.