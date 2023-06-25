رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الداخلية» تضبط 76644 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
11:14 ص | الأحد 25 يونيو 2023
المرور- صورة أرشيفية

المرور- صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 76644 مخالفة مرورية متنوعة من بينها ضبط 21853 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. 

كما ضبطت قوات الأمن 13 دراجة نارية مخالفة، و908 مخالفات السير بدون تراخيص، و21 مخالفة موقف عشوائي و16 مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

اقرأ المزيد:

خدمات مهمة تقدمها وزارة الداخلية خلال إجازة العيد «أون لاين»

مصطفى بكري: خيرت الشاطر أصر على تدمير وزارة الداخلية

كيفية استخراج مخالصة إلكترونية من موقع وزارة الداخلية بخطوات بسيطة

نصائح للحاج عند جمع حصى رمي الجمرات.. أبرز ما تناوله كتاب وزارة الداخلية
بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار